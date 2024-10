Carro caiu em valão atrás do Estádio Moacyrzão, em Macaé, após motorista perder o controle, resultando em uma morte - Foto: Reprodução

Carro caiu em valão atrás do Estádio Moacyrzão, em Macaé, após motorista perder o controle, resultando em uma morteFoto: Reprodução

Publicado 17/10/2024 09:41

Macaé - Na manhã desta quinta-feira (17), um grave acidente ocorreu em Macaé, quando um motorista perdeu o controle do veículo e acabou caindo em um valão localizado atrás do Estádio Moacyrzão, próximo à ponte de acesso ao bairro Nova Holanda. Infelizmente, uma pessoa morreu no local.

De acordo com informações preliminares, o condutor do carro perdeu o controle da direção em circunstâncias ainda desconhecidas, levando o veículo a despencar no canal. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas, apesar dos esforços, uma vítima foi encontrada sem vida. O local do acidente foi isolado para perícia, e as autoridades seguem investigando o que causou a perda de controle do veículo.

O trânsito na região ficou temporariamente interrompido, gerando retenções nas vias próximas, enquanto as equipes trabalhavam no resgate e remoção do carro. A identidade da vítima ainda não foi divulgada, e a Polícia Civil está à frente das investigações.