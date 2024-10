Pacientes da ESF Campo do Oeste colhem hortaliças orgânicas durante ação do Outubro Rosa, reforçando a importância da alimentação saudável na prevenção de doenças - Foto: Divulgação

Publicado 16/10/2024 10:21

Macaé - Em uma manhã dedicada à conscientização e prevenção do câncer de mama, pacientes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Campo do Oeste receberam, nesta segunda-feira (15), orientações sobre a importância de hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e prática regular de atividades físicas. A programação, parte das ações do Outubro Rosa, incluiu uma colheita simbólica de hortaliças orgânicas do projeto “Que Mato é Esse”, além de palestras, auriculoterapia e agendamento de exames preventivos.

Os participantes foram presenteados com hortaliças livres de agrotóxicos, como alfaces, taioba e rabanete, colhido pela primeira vez no projeto. O assistente social Jaques Cavalcanti, idealizador da iniciativa, destacou a importância da educação alimentar como uma ferramenta preventiva: “Ao distribuir a colheita da nossa horta, reforçamos a mensagem de que a alimentação saudável é um remédio preventivo. Queremos que mais pessoas compreendam essa necessidade e comecem a cultivar suas próprias hortas, mesmo em pequenos espaços.”

A enfermeira Eleonora Feydit, gerente da ESF, ressaltou o impacto positivo da doação das hortaliças e das atividades realizadas: “Cerca de 21% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com mudanças de hábitos. Aqui na nossa horta, tudo é orgânico, e hoje, além de distribuir alimentos saudáveis, oferecemos alongamento, auriculoterapia, solicitação de mamografias e orientações importantes sobre prevenção.” A ação contou ainda com a parceria da UFRJ, que trouxe a professora Glaucia e seus alunos para contribuir com informações técnicas sobre os cuidados necessários.

