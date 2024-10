Vagas variam entre auxiliar de serviços gerais e técnico de segurança, com cronograma de entrevistas divulgado pela Secretaria de Trabalho e Renda - Foto: Ilustração

Publicado 15/10/2024 11:39

Macaé - O início desta semana traz um total de 488 vagas de emprego, abrangendo diferentes setores e níveis de escolaridade. O setor de serviços se destaca, com 153 oportunidades voltadas para a função de auxiliar de serviços gerais, uma das áreas com maior demanda. As vagas, ofertadas pela Rede D'Or, garantem treinamento e todos os benefícios para os candidatos aprovados.

As entrevistas serão realizadas entre terça-feira (15) e sexta-feira (18), das 8h às 17h. Interessados devem comparecer com documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone (22) 2763-6344.

Além disso, há oportunidades para cargos como pedreiro (50), ajudante de cozinha (16), assistente administrativo (15), caldeireiro (14), e outras funções, incluindo vagas para pessoas com deficiência. A lista de oportunidades é atualizada semanalmente e inclui tanto opções para quem possui experiência quanto para iniciantes no mercado.

Cronograma de entrevistas da Rede D'Or:

- 15/10 (terça-feira): 50 candidatos – ASG / Supervisor

- 16/10 (quarta-feira): 50 candidatos – ASG / Técnico de Segurança do Trabalho

- 17/10 (quinta-feira): 50 candidatos – ASG

- 18/10 (sexta-feira): 15 candidatos – Líder de Limpeza