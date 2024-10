De acordo com Leandro Mussi, diversos segmentos culturais são contemplados em Macaé com cachês que valorizam os artistas locais - Foto: Ilustração

De acordo com Leandro Mussi, diversos segmentos culturais são contemplados em Macaé com cachês que valorizam os artistas locaisFoto: Ilustração

Publicado 15/10/2024 11:28

Macaé - O credenciamento de artistas locais em Macaé continua em andamento, com edital de chamamento público de validade permanente. São contempladas 27 categorias culturais, incluindo dança, teatro, orquestra, coral, artesanato, cultura urbana, cultura popular, apresentações circenses, stand-up, entre outras. Os valores dos cachês variam entre R$ 1.500,00 e R$ 8.400,00, de acordo com a categoria e experiência dos artistas.

A ação visa garantir maior valorização dos profissionais culturais, assegurando transparência nos registros e pagamentos. Além disso, são definidos critérios para contratação direta, agendamento de apresentações em eventos locais, tempo de exibição e os valores adequados para cada apresentação.

De acordo com Leandro Mussi, responsável pela área cultural da cidade, a iniciativa atende a uma antiga demanda da classe artística. "É a realização de um sonho para muitos artistas locais, que agora têm a oportunidade de exibir seu trabalho em eventos e contar com uma remuneração justa", comentou.

O credenciamento representa, para os artistas, não apenas reconhecimento e valorização, mas também a chance de divulgar suas produções a um público mais amplo, além de contribuir para o fortalecimento cultural do município. Também é ressaltado o impacto positivo na diversidade cultural e no desenvolvimento do turismo local.

"A cidade é um verdadeiro celeiro de talentos, com artistas de segmentos variados, como música, teatro, dança, artes plásticas e literatura. O credenciamento reforça a importância dessa diversidade, além de atrair mais visitantes e valorizar nossa cultura local", concluiu o secretário.