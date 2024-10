Especialistas nacionais participam na Cidade Universitária do IV Seminário de Mobilidade Urbana em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 14/10/2024 09:40

Macaé - A Prefeitura de Macaé promoverá, no próximo dia 31 de outubro, o IV Seminário de Mobilidade Urbana, um evento que se consolidou no calendário da cidade. O encontro acontecerá no auditório Marielle Franco, na Cidade Universitária (UFF), das 8h às 19h, e já está com inscrições abertas no site oficial da prefeitura. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, em conjunto com a Coordenadoria de Educação para o Trânsito.

Com o objetivo de apresentar os avanços realizados nos últimos quatro anos e discutir inovações para a melhoria da mobilidade urbana no município, o seminário contará com palestras e debates que abordarão temas como segurança viária, mobilidade ativa, sustentabilidade, educação no trânsito, e saúde pública relacionada ao trânsito. Entre os principais tópicos, estão: "Segurança Viária e Mobilidade Ativa", "Cidade Ambiental e Sustentável", "Percepção e Saúde Pública no Trânsito", "Pnatrans e Visão Zero", e "Educação no Trânsito para a Mobilidade Humana".

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, que também será um dos palestrantes, destacou a importância do evento para o desenvolvimento da cidade. “Esse seminário tem sido um marco para Macaé ao longo dos últimos quatro anos. Ele não só atrai um público diversificado, como também se estabelece como um espaço de debate essencial sobre as melhorias e inovações para a mobilidade urbana. Este ano, continuaremos a discutir estratégias para tornar a nossa cidade mais acessível, sustentável e segura para todos”, afirmou Muniz.

O evento contará com a participação de renomados especialistas nacionais, como Patrícia Araújo, especialista em IoT e M2M; Vicente Loureiro, arquiteto e urbanista, doutorando em Urbanismo pela Universidade de Lisboa; além de representantes da Operação Lei Seca do Estado do Rio de Janeiro. Outras presenças confirmadas incluem Leandro Aracati, diretor da Coordenadoria de Educação para o Trânsito de Macaé e membro do Observatório Nacional de Segurança Viária, o engenheiro civil André Borges, e o médico e secretário de Saúde de Macaé, Dr. Lucas Dias.

O seminário pretende proporcionar uma troca de experiências entre profissionais do setor, visando aprimorar as políticas públicas locais e implementar soluções inovadoras para o trânsito e a mobilidade urbana da cidade.