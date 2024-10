Obra na RJ-162 avança com pavimentação e construção da Ponte do Baião, trazendo mais segurança e infraestrutura para a região - Foto: Divulgação

Publicado 12/10/2024 09:51

Macaé - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), está intensificando as obras de infraestrutura na RJ-162, com foco na pavimentação de nove quilômetros da rodovia que conecta Casimiro de Abreu a Macaé. Com um investimento de R$ 69,7 milhões, a obra visa melhorar a segurança e as condições de tráfego, especialmente em trechos sinuosos que serão reconfigurados para um traçado mais seguro. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2025, beneficiando diretamente mais de 300 mil moradores das duas cidades.



Entre as intervenções realizadas, a RJ-162 passará por um completo processo de asfaltamento, substituindo o atual trecho de terra batida. As obras também incluem a reconfiguração de curvas acentuadas, a implantação de um novo sistema de drenagem e a atualização da sinalização, medidas que aumentarão a segurança e a eficiência da rodovia, preparada para suportar o crescimento do fluxo de veículos, principalmente em direção à nova Ponte do Baião, cuja construção está em andamento.



O presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, destacou que todas as etapas do projeto estão sendo executadas conforme as normas ambientais e com as licenças adequadas, preservando as áreas de proteção localizadas próximas à rodovia, como a reserva biológica da região.



"Nosso compromisso é entregar uma rodovia moderna e segura, atendendo às necessidades dos moradores e respeitando as diretrizes ambientais", afirmou Pedro.

Ponte do Baião: Segurança e Mobilidade Estratégica - Simultaneamente, outra importante obra acontece na RJ-162: a construção da Ponte do Baião, sobre o Rio Macaé, com um orçamento de R$ 29 milhões. A ponte, que terá 125 metros de extensão e 12,8 metros de largura com pista dupla, é fundamental para garantir a fluidez no trânsito e aumentar a segurança dos motoristas que transitam pela região. Feita de concreto armado, a estrutura terá uma durabilidade estimada em mais de 100 anos, oferecendo uma solução de longo prazo para a mobilidade local.



O diretor de Obras e Conservação do DER-RJ, José Milton Couto, ressaltou que o projeto foi elaborado com foco em garantir a resistência e longevidade da ponte.



"Utilizamos tecnologia de ponta para garantir uma estrutura robusta, que atenderá à demanda da região por décadas", explicou José Milton.



Localizada em Bicuda Pequena, no distrito de Cachoeiras de Macaé, a nova ponte será a principal via de ligação entre a região e a BR-101, facilitando o acesso e otimizando a logística local. A obra se destaca como parte das intervenções planejadas para a RJ-162, promovendo melhorias na mobilidade e na segurança viária.













