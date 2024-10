Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé discute avanços e projetos para ciclistas em 2025 - Foto: Divulgação

Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé discute avanços e projetos para ciclistas em 2025Foto: Divulgação

Publicado 11/10/2024 11:07

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Macaé promoveu uma reunião com um grupo de ciclistas para discutir ações implementadas ao longo deste ano e planejar iniciativas para 2025. Durante o encontro, foram apresentados os avanços nas reformas e revitalizações das ciclovias, além da evolução dos paraciclos — dispositivos que permitem a fixação segura de bicicletas.

A reunião também trouxe à tona detalhes do projeto de bike compartilhada, que visa ampliar as opções de mobilidade para os ciclistas da cidade. O site da Secretaria de Mobilidade Urbana, acessível pelo portal da Prefeitura de Macaé, agora oferece informações atualizadas sobre a localização das ciclovias, ciclofaixas e paraciclos. Os usuários podem acessar o serviço de Rotas Cicláveis e Paraciclos por meio do link [https://macae.rj.gov.br/servicos/detalhes?id=671](https://macae.rj.gov.br/servicos/detalhes?id=671), onde encontram orientações sobre como utilizar corretamente os paraciclos, atualmente instalados em 900 pontos da cidade.

Durante a reunião, também foram discutidas ações para melhorar o trajeto dos ciclistas que utilizam a ponte da Barra, tanto pela Ivan Mundim quanto pela passarela. O planejamento para a expansão das ciclovias inclui a criação da Rota 2, que conectará o bairro da Glória a Imboassica, Aroeira e à Avenida Industrial.

O evento contou com a participação de figuras importantes, como o pastor Valber Rangel, o representante da Secretaria de Esportes, Vicente Passos, o coordenador de Planejamento, Rui Paiva, e Antônio Cláudio Marques, responsável pelo setor de Engenharia da Mobilidade Urbana.