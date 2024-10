Taxista de Macaé passa por verificação de taxímetro, garantindo conformidade com as normas de cobrança e segurança - Foto: Douglas Smmithy

Taxista de Macaé passa por verificação de taxímetro, garantindo conformidade com as normas de cobrança e segurançaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/10/2024 12:33 | Atualizado 10/10/2024 12:35

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé, em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM/RJ), está realizando a verificação periódica dos taxímetros no município. A ação, que segue até sexta-feira (11), tem como objetivo facilitar o acesso dos taxistas ao serviço de aferição, garantindo que os veículos estejam em conformidade com as normas estabelecidas. O atendimento ocorre das 9h às 15h30 na sede da secretaria, localizada na Rua Euzébio de Queiroz, 678, no Centro.

Após a verificação, os taxímetros recebem um lacre e selos de vistoria, tanto no aparelho quanto no para-brisa do veículo, assegurando que o táxi está regularizado e que as tarifas cobradas estão corretas. Essa medida oferece maior segurança para os passageiros, que podem confiar na transparência dos valores.

"Nosso objetivo é facilitar a vida dos taxistas, garantindo que eles estejam devidamente legalizados junto ao IPEM e oferecendo um serviço justo e regularizado aos usuários", destacou o secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz.

O superintendente do IPEM/RJ, Fábio Pourbaix Azevedo, também reforçou a importância da verificação periódica: "Esse procedimento é fundamental para preservar tanto o taxista quanto o passageiro. O taxímetro aferido garante que os valores cobrados sejam justos e estejam dentro da legislação."

Taxistas como Miguel M. Barroso, de 70 anos, elogiaram a iniciativa: "É importante ter o taxímetro verificado; isso dá mais segurança para o passageiro. É sempre bom estar em conformidade."

Além dessa ação, a Coordenadoria de Transporte da Mobilidade Urbana realiza a fiscalização anual dos táxis, assegurando a segurança e o cumprimento das normas de transporte no município.