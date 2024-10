Estudantes de Macaé participam do Torneio de Xadrez, demonstrando habilidades estratégicas e paixão pelo esporte - Foto: Divulgação

Estudantes de Macaé participam do Torneio de Xadrez, demonstrando habilidades estratégicas e paixão pelo esporteFoto: Divulgação

Publicado 10/10/2024 10:58

Macaé - O Torneio de Xadrez de Macaé movimentou as escolas da região, reunindo estudantes da área central, bairros e da serra. Alunos das categorias sub-10, sub-13, sub-15 e sub-16 disputaram medalhas, em uma competição que contou com o apoio de oito monitores do Colégio Aplicação (CAp), que supervisionaram as partidas realizadas em 32 mesas. O evento seguiu a lei municipal 2.891/07, que incentiva a prática do xadrez nas escolas como ferramenta para o desenvolvimento integral dos alunos.

Entre os destaques, o xadrez lúdico, voltado para crianças até 10 anos, tem como objetivo unir lazer e aprendizado, ajudando os pequenos a se adaptarem aos compromissos escolares. Já o xadrez pedagógico, para alunos a partir de 10 anos, foca no desenvolvimento de habilidades cognitivas.

Ana Júlia Vieira, Clara Araújo Alves e Clara Porto Brunizo, alunas do quinto ano da Escola Municipal Lions, demonstraram grande entusiasmo pela competição. Acompanhadas pelo professor Ronaldo Coelho, elas destacaram o apoio que receberam para se inscrever nas aulas de xadrez e o orgulho de já terem conquistado medalhas. "Meu pai me incentivou a jogar, e não hesitamos em nos inscrever quando surgiu a oportunidade na escola", contou Ana Júlia, emocionada.

Outro talento em ascensão é Maria Luiza Barbosa Ramos, de apenas 10 anos, que joga há três anos e sonha em se tornar monitora de xadrez no Colégio Aplicação. "Eu adoro o xadrez e quero continuar jogando. Meu sonho é ser aprovada no CAp e ajudar outros alunos no torneio", revelou Maria Luiza.

O evento também contou com a participação de profissionais apaixonados pela prática. Walquiria Barroso Geraldo, professora de Educação Física do Ciep Municipalizado Leonel de Moura Brizola, ressaltou a importância do xadrez no desenvolvimento lógico dos alunos, além de proporcionar uma vivência esportiva além dos muros da escola.

Competidores e monitores, acompanhados pelo professor Jorge Achiles, esbanjaram foco e tranquilidade durante as partidas. Bel Coelho, de 18 anos, monitora estreante e aluna do 3º ano do Ensino Médio do CAp, expressou orgulho por sua nova função. "É uma honra estar do outro lado agora, ajudando a organizar o torneio. Antes eu jogava, agora estou contribuindo com a realização do evento", afirmou.

Pietro Gabriel Duarte de Souza, aluno do nono ano do Colégio Municipal Maria Letícia Santos Carvalho, também foi um dos destaques. Embora seja apaixonado por outros esportes como basquete e handebol, o xadrez tem um lugar especial em sua rotina. "Joguei pela Federação de Goiânia antes de me mudar para Macaé e pretendo continuar disputando torneios e buscar títulos oficiais", comentou Pietro.

O evento, realizado na Praia dos Cavaleiros, teve apoio do Clube Macaense de Xadrez e do restaurante "O Zé Gastronomia", que sediou o torneio.