O Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, após sua revitalização, está pronto para se tornar um polo de grandes eventos em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 09/10/2024 09:22

Macaé - As obras de revitalização do Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, em Macaé, chegam à fase final, trazendo importantes transformações na infraestrutura do local. Com a substituição de aproximadamente três mil peças de ferragens, o espaço passará a oferecer mais segurança e durabilidade, tornando-se uma referência para eventos de grande porte, como feiras, congressos e convenções.

Um dos principais destaques da reforma foi a recuperação completa da estrutura metálica do centro. Além disso, novas telhas foram instaladas, e o sistema de ar condicionado central foi totalmente modernizado, garantindo maior conforto climático aos futuros frequentadores. Essas intervenções asseguram que o local esteja preparado para receber eventos de grande demanda sem comprometer a qualidade dos serviços oferecidos.

A renovação das redes elétrica e hidráulica foi outro passo fundamental no projeto de revitalização. Novos cabos, quadros de distribuição e tubulações foram implementados, assegurando o pleno funcionamento dos sistemas essenciais do centro. Paralelamente, a rede de esgoto e drenagem de águas pluviais foi inteiramente reformada, prevenindo eventuais problemas em dias de forte chuva ou grandes eventos.

A reforma também inclui melhorias cruciais na subestação de energia elétrica, que agora dispõe de maior capacidade e estabilidade, evitando quedas de energia e garantindo um funcionamento contínuo do espaço. Além disso, a instalação de divisórias de drywall reconfigurou o layout interno, otimizando o uso dos espaços e oferecendo mais versatilidade para diversos tipos de eventos. As etapas de acabamento, como pintura, revestimentos e ajustes finais, seguem em ritmo acelerado.

Com a entrega da obra prevista para breve, o Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho está preparado para se consolidar como um dos principais polos de eventos da região. A expectativa é que o local movimente o turismo de negócios em Macaé e impulsione a economia local, gerando emprego e renda.