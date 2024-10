Alunos do curso de Auxiliar de Serviços Diversos participam da aula inaugural no Campus Macaé do IFF - Foto: Divulgação

Alunos do curso de Auxiliar de Serviços Diversos participam da aula inaugural no Campus Macaé do IFFFoto: Divulgação

Publicado 08/10/2024 16:49

Macaé - Será realizada a aula inaugural da primeira turma do curso gratuito de Auxiliar de Serviços Diversos, ofertado pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras no Instituto Federal Fluminense (IFF) – Campus Macaé, na terça-feira (15). Para marcar o começo das atividades, os novos alunos serão recebidos na sede da Petrobras, em Imbetiba, e a ocasião contará com a presença de gestores da Petrobras, do IFF e da Fundação de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (FAIFSul).

Na seleção, foram priorizadas pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, como aquelas sem vínculo formal de emprego, mulheres, pessoas transgênero, transexuais e travestis, indígenas, quilombolas, refugiados, pessoas com deficiência, pretos, pardos e moradores das áreas de abrangência das operações da Petrobras.

Todos os 40 estudantes receberão bolsas-auxílio mensais no valor de R$ 660,00 durante o período em que frequentarem o curso. Para as mulheres com filhos de até 11 anos, a bolsa-auxílio será de R$ 858,00 mensais. A duração do curso é de quatro meses e as aulas ocorrerão no Campus Macaé, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira, e nos turnos da manhã ou tarde, aos sábados.

Para a coordenadora geral do Programa no IFF, Susan de Cassia Alexandre, este é um momento muito importante para a educação e que traz uma nova perspectiva a respeito das demandas específicas do mercado de trabalho local. “É uma grande conquista para o nosso Instituto, porque, junto à Petrobras, podemos fomentar a qualificação profissional de acordo com as necessidades imediatas da nossa região, possibilitando a inclusão dos grupos mais vulneráveis da sociedade”, destacou.

Sobre o Programa- O Programa Autonomia e Renda Petrobras é uma iniciativa da Petrobras com objetivo de ampliar oportunidades de trabalho a moradores das áreas de abrangência das operações da Petrobras, por meio da oferta de cursos de qualificação profissional gratuitos e de bolsas-auxílio. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e a FAIFSul estão entre os parceiros deste programa.

Nos próximos quatro anos, a Petrobras investirá cerca de R$ 350 milhões na formação de profissionais para o setor de Óleo e Gás de 44 municípios situados em Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

O IFF integra o Programa por meio do Campus Macaé. Nos próximos semestres, serão ofertadas 310 vagas em cursos de formação profissional nos níveis Técnico Subsequente ao Ensino Médio e de Formação Inicial e Continuada, relacionados ao eixo tecnológico de Controle e Processos Industriais. Interessados podem acompanhar todas as oportunidades oferecidas pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras no site autonomiaerenda.com.br e nas redes sociais @iff.macae e @iffluminense.