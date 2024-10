Um dos roteiros é a Igreja de Sant?Anna - Foto: Ilustração

Um dos roteiros é a Igreja de Sant?AnnaFoto: Ilustração

Publicado 07/10/2024 14:26

Macaé - O Walking Tour de outubro traz uma nova oportunidade para conhecer a Macaé do século XX. As caminhadas ocorrerão nos dias 11, 18 e 25 de outubro, com o trajeto começando na Prefeitura, passando pelo Mercado de Peixes e finalizando no Corredor Cultural Benedicto Lacerda. A participação é gratuita, com vagas limitadas, e as inscrições podem ser feitas pelo e-mail macaewt@gmail.com.

Promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, o Walking Tour Macaé se inspira em práticas semelhantes em diversas partes do mundo. A guia de turismo Paloma Rosa, responsável pela condução do grupo, enfatiza que o objetivo é enriquecer o conhecimento sobre a cidade através de fatos históricos, curiosidades e informações detalhadas sobre seus patrimônios. Paloma destaca que o projeto é repleto de memórias e saberes locais, e nesta edição, os participantes mergulharão na rica história do século XX ao longo deste percurso central. Ela já conduziu roteiros por importantes locais como a Igreja de Sant’Anna, os Museus do Legislativo e o Solar dos Mellos.

As inscrições para o Walking Tour devem ser feitas pelo e-mail, informando a data de interesse, além do nome completo e data de nascimento de todos os participantes. As caminhadas estão agendadas para às 15h no dia 11 de outubro, às 10h no dia 18 e novamente às 15h no dia 25.

É importante observar que as caminhadas são leves, mas ocorrem por trechos irregulares, e não é permitida a participação de animais domésticos. Recomenda-se usar calçados fechados e levar uma garrafa ou cantil de água. Como o trajeto inclui vias expostas ao sol, é aconselhável usar protetor solar, repelente e um chapéu. Em caso de chuva, o passeio será cancelado.