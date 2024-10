Obra no Terminal da Petrobras, em Cabiúnas, onde ocorreu o acidente envolvendo uma engenheira - Foto: Ilustração

Publicado 07/10/2024 12:05

Macaé - Na manhã desta segunda-feira (7), um grave acidente foi registrado em uma obra no Terminal da Petrobras, localizado em Cabiúnas, Macaé. De acordo com as primeiras informações, uma máquina pesada teria atropelado acidentalmente uma engenheira durante uma operação no canteiro de obras. O impacto teria ocorrido enquanto o maquinário estava em movimentação.

A vítima foi prontamente socorrida e encaminhada em estado gravíssimo para um hospital. Até o momento, o quadro clínico da engenheira é crítico, e a empresa responsável pela obra está colaborando com as autoridades para investigar as causas do acidente. Mais detalhes serão divulgados assim que novos fatos forem confirmados.