Policiais do Patamo apreendem drogas e prendem suspeitos durante operação em Macaé, seguindo diretrizes do comando para intensificar o combate ao tráfico na regiãoFoto: Divulgação

Publicado 05/10/2024 08:55

Macaé - Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar realizou a apreensão de 112 pinos de cocaína e 66 pedras de crack no bairro Beco do Depósito, em Macaé, um local já conhecido por ser um ponto de venda controlado pela facção criminosa Comando Vermelho. A operação foi conduzida pelo Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), seguindo as diretrizes do comandante da OPM para coibir roubos de rua e de veículos na região.

A guarnição, após receber uma denúncia anônima com informações privilegiadas, foi informada de que dois indivíduos, ambos usando camisas pretas, estavam envolvidos na comercialização de drogas no local. Ao chegar à área indicada, os policiais avistaram os suspeitos e perceberam que um deles tentou alertar o outro sobre a presença da viatura. Um dos indivíduos, posicionado próximo a um veículo Fiat Doblò, foi flagrado jogando uma sacola em um terreno vizinho.

Após a abordagem, foram encontrados com os suspeitos dois aparelhos celulares. Em seguida, os policiais investigaram o terreno onde a sacola havia sido arremessada, encontrando o material ilícito: 112 pinos de cocaína, 66 pedras de crack e R$ 14,00 em espécie. Diante das evidências, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos à 128ª Delegacia de Polícia, onde foram apresentados em perfeitas condições físicas e mentais.

Os suspeitos foram algemados por receio de fuga, e toda a ação foi gravada pelas câmeras das patrulhas, conforme protocolo da corporação.