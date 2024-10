Drogas e celulares apreendidos pela Polícia Militar durante operação no Lagomar - Foto: Divulgação

Publicado 04/10/2024 09:48

Macaé - Na tarde desta quinta-feira (03), uma operação da Polícia Militar de Macaé resultou na apreensão de drogas e na prisão de um suspeito de tráfico na comunidade do Lagomar. A ação ocorreu após a guarnição do GAT (Grupamento de Ações Táticas) receber informações privilegiadas sobre a presença de traficantes no local.

Ao chegar na Avenida W5, os policiais avistaram dois indivíduos, que fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Durante as buscas na área, foi encontrada uma sacola contendo 27 sacolés de cocaína (54g), 1 sacolé de maconha (10g), 11 pedras de crack (22g) e um aparelho celular.

Ainda durante o deslocamento para a 123ª DP, a equipe do GAT recebeu novas informações sobre outro suspeito realizando a venda de drogas na Avenida Quissamã. No local, o indivíduo foi encontrado com 5 sacolés de cocaína (10g), 1 bucha de maconha (2g), R$ 38,00 em espécie e um celular.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia, onde o acusado permaneceu preso, à disposição da Justiça. A operação foi mais um golpe no tráfico local, que, segundo a polícia, tem ligação com a facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos).