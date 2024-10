Publicado 04/10/2024 07:00

Macaé - A mais recente pesquisa de opinião pública realizada no município de Macaé entre 30 de setembro e 3 de outubro de 2024, trouxe um panorama claro sobre o cenário eleitoral para a Prefeitura em 2024. A coleta de dados, feita pela Paraná Pesquisas por meio de entrevistas pessoais com 680 eleitores, apontou a preferência dos cidadãos para o cargo de Prefeito, revelando tendências tanto na espontânea quanto na estimulada. A margem de erro estimada é de 3,8 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

No cenário de votos espontâneos, 41,5% dos eleitores ainda estão indecisos, enquanto 5,9% optam por anular ou votar em branco. O atual prefeito Welberth Rezende (CIDADANIA) aparece como favorito, com 46,0% das intenções. O ex-prefeito Dr. Aluizio (PDT), que já comandou o município por dois mandatos, é lembrado por apenas 4,1% dos eleitores. Outros candidatos, como Danilo Funke (PSB) com 1,5%, Felicio Laterça (PP) com 0,3%, e Fabio Pereira Passos (AVANTE) com 0,1%, têm desempenho ainda mais tímido.

Quando os eleitores são apresentados aos nomes oficialmente concorrendo, o favoritismo de Welberth Rezende se amplia para 71,9%. Dr. Aluizio cresce um pouco, mas fica com 11,2%, seguido por Danilo Funke (4,7%), Felicio Laterça (1,5%) e Fabio Pereira Passos (0,7%). Nesse cenário, o número de indecisos cai para 4,4%, e 5,6% dos eleitores ainda pretendem votar em branco ou anular o voto.

Um dos dados mais preocupantes para o ex-prefeito Dr. Aluizio é sua taxa de rejeição. Na pesquisa estimulada, 43,8% dos eleitores afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Esse número é significativamente maior que o de Welberth Rezende, que registra 10,3% de rejeição. Danilo Funke (20,6%), Felicio Laterça (19,1%) e Fabio Pereira Passos (14,1%) também enfrentam índices consideráveis de rejeição, mas bem abaixo de Aluizio.

A comparação entre as pesquisas de setembro e outubro mostra um aumento na rejeição de Dr. Aluizio, que foi de 41,5% para 43,8%, enquanto Welberth Rezende teve uma leve alta de 8,1% para 10,3%.

Com uma base eleitoral sólida e ampla liderança nas intenções de voto, Welberth Rezende segue como o principal candidato à reeleição. No entanto, o cenário ainda mostra uma alta taxa de indecisos, o que pode gerar reviravoltas ao longo da campanha. A grande rejeição de Dr. Aluizio é um desafio para sua tentativa de retornar à prefeitura, enquanto Danilo Funke, Felicio Laterça e Fabio Pereira Passos precisam aumentar sua visibilidade para conquistar mais votos.

SITUAÇÃO ELEITORAL – PREFEITO – ESPONTÂNEA:

Não sabe/ Não respondeu............ 41,5%,

Ninguém/ Branco/ Nulo................ 5,9%,

Welberth Rezende (CIDADANIA)...46,0%

Dr. Aluizio (PDT).............................4,1%

Danilo Funke (PSB).........................1,5%

Felicio Laterça (PP)........................ 0,3%

Fabio Pereira Passos (AVANTE)..... 0,1%

Outros nomes citados foram......... 0,6%.

SITUAÇÃO ELEITORAL – PREFEITO – ESTIMULADA:

Não respondeu...................4,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo......5,6%

Welberth Rezende............. 71,9%

Dr. Aluizio.......................... 11,2%

Danilo Funke.......................4,7%

Felicio Laterça.....................1,5%

Fabio Pereira Passos........... 0,7%.