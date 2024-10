Colisão e tombamento de carretas complicam o trânsito nas principais rodovias da região - Foto: Reprodução

Colisão e tombamento de carretas complicam o trânsito nas principais rodovias da regiãoFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2024 11:57

Macaé - A manhã desta quarta-feira (2) foi marcada por dois graves acidentes que causaram preocupação nas estradas da região. O primeiro ocorreu na RJ-168, próximo à pedreira e ao trevo de acesso à BR-101, onde um carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um ônibus. O Corpo de Bombeiros já está no local, mas até o momento, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Em outro ponto da BR-101, na altura do km 209, próximo a Casimiro de Abreu, duas carretas tombaram, causando transtornos no trânsito. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, e as equipes de resgate também foram acionadas para atender a ocorrência.

As autoridades seguem no local dos acidentes e orientam os motoristas a redobrar a atenção devido à presença de equipes de socorro nas rodovias.