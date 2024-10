Equipes de vacinação percorrem a região serrana de Macaé para imunizar cães e gatos contra a raiva - Foto: Ilustração

Publicado 02/10/2024 11:21 | Atualizado 02/10/2024 11:22

Macaé - A Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos, promovida pela Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) da Secretaria de Saúde de Macaé, segue ativa na região serrana do município. Entre os dias 8 e 14 de outubro, as equipes estarão percorrendo as localidades de Arraial do Sana, Frade, Óleo, Glicério e Córrego do Ouro, garantindo a imunização dos animais contra a raiva.

Os moradores da área urbana que não conseguiram vacinar seus pets durante o Dia D Estadual, realizado em 28 de setembro, podem levar os animais para a UBS Animal, localizada no Parque de Exposições. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A vacinação é gratuita e indispensável para proteger os animais da raiva, uma doença letal que pode ser transmitida para humanos através da mordida de cães e gatos infectados. Para receber a dose, o animal precisa estar saudável, com mais de quatro meses de idade e acompanhado de um adulto portando a carteira de vacinação. A vacina não é recomendada para fêmeas gestantes ou que estejam amamentando.

A dose deve ser aplicada anualmente, sendo a única forma de prevenção eficaz contra a raiva, que continua a representar uma séria ameaça à saúde pública.

Cronograma de vacinação na região serrana:

- 08/10 – Arraial do Sana

- 09/10 – Frade

- 10/10 – Óleo

- 11/10 – Glicério

- 14/10 – Córrego do Ouro