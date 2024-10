Policiais do 32º BPM comemoram queda histórica nos índices criminais em Macaé e região, fruto de ações integradas de segurança - Foto: Douglas Smmithy

Policiais do 32º BPM comemoram queda histórica nos índices criminais em Macaé e região, fruto de ações integradas de segurançaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 01/10/2024 11:47

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), que atua nas cidades de Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Quissamã, Conceição de Macabu e Carapebus, apresentou uma queda histórica nos índices criminais durante o mês de setembro de 2024. O trabalho integrado das Polícias Militar e Civil, em conjunto com outros órgãos de segurança da Área Integrada de Segurança Pública 32 (AISP32), foi essencial para essa conquista.

Entre os números mais impressionantes está a redução de 100% na letalidade violenta, sem nenhum caso registrado no mês. Esse resultado é inédito na história do batalhão e demonstra o compromisso das forças de segurança em garantir a proteção da população.

No roubo de veículos, a redução foi de 25%, atingindo o menor número da série histórica para o mês de setembro. A queda no roubo de rua também foi significativa, com uma redução de 66,7%, reforçando a sensação de segurança entre os moradores. Além disso, pelo segundo mês consecutivo, não houve registros de roubo de carga, o que mostra a eficácia das ações de controle e prevenção implementadas pelas forças de segurança.

Esse sucesso reflete o esforço conjunto de diversas entidades, como as Guardas Municipais, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Mobilidade Urbana, o Programa Segurança Presente, além da colaboração ativa da comunidade. Essa parceria se mostrou essencial para a manutenção da ordem e segurança pública na região.