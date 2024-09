Alunos do Colégio Castelo participam de atividades do Setembro Amarelo, refletindo sobre a valorização da vida e a importância da empatia - Foto: Alysson Nogueira

Macaé - Durante o mês de setembro, o Instituto Nossa Senhora da Glória - INSG/Castelo promoveu uma significativa campanha de conscientização em alusão ao Setembro Amarelo, dedicada à valorização da vida. O Serviço de Psicologia Escolar, sob a coordenação da psicóloga Aline Guarany, idealizou o projeto "Conscientização e Inclusão - Sonho que nos faz Sonhar!", que desde abril aborda diversas temáticas sociais, incluindo a Síndrome de Down e o Transtorno do Espectro Autista.

No decorrer da campanha, os alunos participaram de acolhidas especiais, onde foram incentivados a refletir sobre a importância da vida e a retirar mensagens motivacionais, cuidadosamente preparadas para eles. Essa iniciativa foi estendida aos funcionários administrativos e pedagógicos da instituição, reforçando a necessidade de um ambiente escolar acolhedor e respeitoso. Segundo Aline, o principal intuito da campanha é promover reflexões sobre gentileza, empatia e cuidado, valores fundamentais para a convivência harmoniosa.

Além disso, em uma ação complementar, o Colégio Castelo firmou uma parceria com a Comissão OAB nas Escolas, que promoveu palestras direcionadas aos alunos do Ensino Fundamental II e Médio. As apresentações, realizadas a partir do dia 10 de setembro, abordaram temas relevantes como Cyberbullying e Bullying, assim como questões de consciência social. O presidente da comissão, Mohand Araújo, destacou que o ciclo de palestras visa engajar os estudantes em discussões relevantes sobre os desafios contemporâneos, promovendo uma comunidade escolar mais consciente e empática.