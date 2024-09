Criminosos depredaram as instalações, causando prejuízos que comprometem o funcionamento pleno das unidades - Foto: Reprodução Rede Social

Publicado 30/09/2024 11:31

Macaé - No último domingo (29), duas escolas no bairro Lagomar, em Macaé, foram alvo de invasão e vandalismo, gerando grande repercussão na comunidade. A Escola Municipal Maria Angélica e a Escola Neuza Maria sofreram danos consideráveis, afetando diretamente o atendimento a centenas de alunos que dependem dessas instituições. Criminosos depredaram as instalações, causando prejuízos que comprometem o funcionamento pleno das unidades.

O ato de vandalismo impacta especialmente as crianças do próprio bairro, que agora enfrentam a interrupção de suas atividades escolares. A situação gerou revolta entre pais e moradores da região, que lamentam o ataque às escolas, essenciais para a educação local. As autoridades competentes já estão investigando o caso, e medidas estão sendo tomadas para identificar os responsáveis e recuperar os danos causados.

