Drogas apreendidas pela PM em ponto de tráfico na comunidade da Linha, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 10:25

Macaé - Durante patrulhamento pela comunidade da Linha, na Rua Jandira Perlingeiro, em Macaé, a Polícia Militar realizou uma operação que resultou na apreensão de drogas. A guarnição, ao observar três indivíduos em um local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes, decidiu abordar os suspeitos. Apesar de não encontrar nenhum material ilícito com os elementos, os policiais seguiram com as buscas no entorno.

Em um buraco localizado no canteiro próximo à linha férrea, a equipe conseguiu localizar 65 pinos de cocaína escondidos. Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia para registro da ocorrência e investigação. A ação é parte de um esforço contínuo para desarticular o tráfico de drogas na região.