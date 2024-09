Fiscalização intensa nas ruas de Macaé: motopatrulhas do 32° BPM promovem mais segurança no trânsito - Foto: Divulgação

Fiscalização intensa nas ruas de Macaé: motopatrulhas do 32° BPM promovem mais segurança no trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 27/09/2024 13:37

Macaé - A operação realizada pelas Motopatrulhas 1 e 2 do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Macaé teve como principal objetivo a redução de roubos de veículos, assaltos em vias públicas, acidentes de trânsito e demais infrações. A ação também buscou ordenar o trânsito na cidade, diminuindo os índices de acidentes e coibindo irregularidades, como a falta de habilitação, ausência de retrovisores, placas ilegíveis ou inexistentes, além de outros itens obrigatórios para a circulação de veículos.





A operação ocorreu na Avenida Venezuela, localizada no bairro Campo do Oeste, e foi parte da Operação de Policiamento nº 190/2024. Durante a ação, foram realizadas 30 abordagens, resultando em 11 autuações e na remoção de quatro motocicletas que precisavam de regularização para circularem de acordo com a legislação vigente.



A fiscalização foi fundamental para reforçar a segurança no trânsito e nas ruas da cidade, além de contribuir significativamente para a redução dos índices criminais. As autoridades destacam que uma das principais metas dessas operações é garantir que o trânsito flua de maneira mais segura, minimizando o número de acidentes, ao mesmo tempo em que se combate as infrações que colocam em risco a vida de motoristas, motociclistas e pedestres.



Essas ações de fiscalização integram um esforço contínuo dos agentes públicos para assegurar que o trânsito em Macaé se torne mais organizado e seguro, oferecendo maior tranquilidade à população e reduzindo os riscos tanto de acidentes quanto de crimes relacionados à circulação de veículos.