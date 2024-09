Debates sobre mudanças climáticas e justiça ambiental são temas centrais do 5º Fórum Setorial da Sociedade Civil - Foto: Divulgação

Publicado 26/09/2024 14:45

Macaé - Estão abertas as inscrições para o 5º Fórum Setorial da Sociedade Civil Professor Elmo Amador, promovido pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras (CBH Macaé Ostras), com data marcada para o próximo dia 29 de outubro. O evento, que terá como tema "Mudanças climáticas, injustiça ambiental e recursos hídricos: qual é o papel da sociedade civil neste debate?", será realizado na Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), localizada no centro da cidade.

O Fórum pretende reunir membros da sociedade civil para debater questões urgentes relacionadas à gestão dos recursos hídricos e às desigualdades ambientais, no contexto da crise climática global. De acordo com a organização, as inscrições estarão abertas até o dia 11 de outubro, e as vagas são limitadas. Por isso, é fundamental que os interessados garantam sua participação o quanto antes. A expectativa é atrair um público diversificado, composto por pesquisadores, ativistas ambientais e moradores da região.

Entre as atividades do evento, está programada uma visita técnica à Foz do Rio Macaé. Para essa atividade, os organizadores recomendam que os participantes levem garrafas de água, chapéu ou boné, protetor solar e repelente. Durante o Fórum, também será oferecida alimentação para os presentes.

Em sua última edição, realizada em 2023 no Parque dos Pássaros, em Rio das Ostras, o Fórum contou com a participação da professora Beatriz Rohden Becker, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que destacou a importância do saneamento básico para a preservação dos recursos hídricos. Neste ano, a organização espera fortalecer ainda mais o debate, com um enfoque renovado nas mudanças climáticas e nas desigualdades ambientais que afetam diretamente a qualidade de vida das populações.

Os interessados podem se inscrever por meio do link: forms.gle/LKps3GCoqTmJbAD28, preenchendo o formulário digital com informações como nome completo, e-mail, documento de identificação, município e bairro.

O Fórum promete ser um espaço essencial para que a sociedade civil possa discutir e ampliar suas ações em defesa do meio ambiente, além de contribuir com soluções para o enfrentamento das mudanças climáticas e suas consequências.