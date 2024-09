Beneficiários do Residencial Bosque Azul têm até 4 de outubro para assinar contratos do Minha Casa, Minha Vida em Macaé - Foto: Ilustração

Beneficiários do Residencial Bosque Azul têm até 4 de outubro para assinar contratos do Minha Casa, Minha Vida em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 25/09/2024 11:19

Macaé - A Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Habitação e do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, convocou os beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Residencial Bosque Azul, para assinatura de contratos. Os contemplados devem comparecer à Secretaria, localizada na Avenida Lacerda Sobrinho, nº 477, no bairro Virgem Santa, entre os dias 26 de setembro e 4 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Os convocados devem apresentar documento de identidade original e cópia autenticada, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência. O não comparecimento implicará na desclassificação do processo. Após a entrega dos documentos, os beneficiários serão encaminhados para a assinatura do contrato junto ao Banco do Brasil.

Entre os contemplados estão Andreza Azevedo Cavalcante, Edriano Ferro da Cruz, Luciane Carmo Cavalcante e Thais Soares Pereira da Silva.