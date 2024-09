Material apreendido com suspeitos de tráfico na Favela da Linha, em Macaé - Foto: Reprodução

Material apreendido com suspeitos de tráfico na Favela da Linha, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 24/09/2024 10:45

Macaé - Na tarde desta terça-feira (23), agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma operação de rotina no bairro Alto dos Cajueiros, conhecido como Favela da Linha, em Macaé. Durante o patrulhamento, quatro indivíduos foram abordados após atitude suspeita. A ação faz parte do combate ao tráfico de drogas na região, controlada pela facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA).

Durante a revista, os policiais encontraram drogas nas vestes de Igor, sendo 12 pedras de crack e 8 pinos de cocaína, totalizando 16 gramas. Já com Jonathan, foi apreendido um aparelho celular e a quantia de R$ 79,00 em espécie. Os outros dois abordados, identificados como Gustavo e Luiz, não portavam nada ilícito no momento da abordagem.



Material apreendido com suspeitos de tráfico na Favela da Linha, em Macaé Foto: Divulgação Todos os envolvidos foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia (DP), onde Igor e Jonathan foram autuados por tráfico de drogas, enquanto Gustavo e Luiz foram ouvidos e liberados em seguida. A ação reforça a presença policial nas áreas de risco de Macaé, visando combater a atuação do tráfico e garantir a segurança da população.