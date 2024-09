O ponto alto do evento será um duelo épico entre o mago e a princesa, seguido pela entrega de brindes aos pequenos aventureiros - Foto: Divulgação

Publicado 22/09/2024 15:33 | Atualizado 22/09/2024 15:34

Macaé - Para encerrar essa temporada mágica, o Shopping Plaza Macaé realizará neste domingo (22), a partir das 16h, o Clubinho do Plaza – Caça ao Tesouro Medieval. O evento gratuito, repleto de surpresas, acontecerá na entrada principal do shopping e contará com a participação da Cia Jukah, que conduzirá uma divertida dinâmica de caça ao tesouro inspirada no universo medieval.

As crianças terão a oportunidade de participar da caça aos ovos de dragão, enquanto são envolvidas em histórias fascinantes narradas por personagens fantásticos. O ponto alto do evento será um duelo épico entre o mago e a princesa, seguido pela entrega de brindes aos pequenos aventureiros.

Para garantir a participação na atividade, os interessados deverão retirar o cupom por meio do aplicativo do Plaza Macaé, disponível 30 minutos antes da atração.

A Exposição Internacional de Dragões, que estreou em 25 de agosto, chega ao fim no dia 23 de setembro, após impressionar o público com seus 19 dragões robóticos. Entre as criaturas místicas expostas, destacam-se o imponente Dragão da Batalha e o majestoso Dragão Serpente, proporcionando uma experiência inesquecível para visitantes de todas as idades.