Drogas e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar em operação no Parque AeroportoFoto: Divulgação

Publicado 21/09/2024 11:10

Macaé - Durante patrulhamento no Parque Aeroporto, a Polícia Militar prendeu uma suspeita de tráfico de drogas, já conhecida por sua atuação criminosa na região. A ação ocorreu na Rua L, onde a guarnição abordou uma mulher, que foi identificada como integrante do tráfico local. Com a permissão da proprietária, a polícia realizou buscas em um bar de sua propriedade e encontrou uma quantidade considerável de entorpecentes.

Foram apreendidos 20 pinos de cocaína, totalizando 40 gramas, 10 buchas de maconha (20g), 3 frascos de lança-perfume, 3 comprimidos de ecstasy (6g) e a quantia de R$ 484,30. Além disso, no local, outra mulher foi abordada com uma bucha de maconha.

As duas foram conduzidas à 123ª Delegacia de Polícia, onde a primeira suspeita foi autuada pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, permanecendo presa por tráfico de drogas. Sua irmã, encontrada com a droga, foi autuada no artigo 28 e liberada após prestar depoimento.