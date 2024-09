Mural interativo na Rua Silva Jardim homenageia nove mulheres que fizeram história no Norte Fluminense, através do grafite e da realidade aumentada - Foto: Divulgação

Publicado 18/09/2024 12:01

Macaé - O projeto "Narrativas Femininas" está transformando a Rua Silva Jardim, no Centro de Macaé, em um espaço de celebração para as mulheres que marcaram a cultura do Norte Fluminense. Através de um mural interativo de 150 m², composto exclusivamente por artistas mulheres, a iniciativa resgata e homenageia nove figuras femininas históricas, muitas vezes esquecidas pelos livros, que contribuíram para a cultura local e nacional. Cada obra conta com um QR Code que, ao ser escaneado, revela detalhes sobre a vida dessas mulheres e o trabalho das artistas.

Realizado pela Outrar Produções, o mural, além de ser o primeiro com realidade aumentada no Norte Fluminense, foi executado em agosto, em homenagem ao Agosto Lilás, uma campanha de combate à violência contra a mulher. A inauguração oficial será na sexta-feira, 28 de setembro.

Marcelo Fonseca, idealizador do projeto, afirma que a falta de memória feminina nos espaços urbanos motivou a criação do mural. "É um movimento para reverter o apagamento da representatividade das mulheres, especialmente em áreas como o grafite, que ainda é dominado por homens", explica. Aline Barbosa, produtora executiva do projeto, também destaca o protagonismo feminino na arte urbana de Macaé, reforçando o impacto cultural e social do projeto para a cidade.

As artistas envolvidas, Loo Stavale, 7inkermell e Karoll Castro, todas de Macaé, expressam a responsabilidade e o orgulho de participar de um projeto tão representativo. Elas veem a iniciativa como uma oportunidade de inspirar outras mulheres e promover a resistência feminina em espaços artísticos, historicamente dominados por homens. O mural, com suas cores e histórias, é um símbolo de empoderamento, diversidade e resiliência feminina.