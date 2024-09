MPB4 comemora 60 anos de carreira em show no Teatro Firjan SESI de Macaé - Foto: Divulgação

MPB4 comemora 60 anos de carreira em show no Teatro Firjan SESI de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2024 11:11

Macaé - Neste fim de semana, o Teatro Firjan SESI de Macaé será palco de grandes atrações culturais. A cidade receberá a apresentação do renomado grupo MPB4 e as encenações das peças Diadorim, inspirada em Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, e Pluft, o Fantasminha, em homenagem ao centenário de Maria Clara Machado, ícone do teatro infantil brasileiro. As apresentações prometem agradar tanto ao público adulto quanto ao infantil, com ingressos já disponíveis na bilheteria e no site Sympla.

No sábado (28), o tradicional grupo MPB4 sobe ao palco às 20h para celebrar seus 60 anos de carreira. Com um novo álbum que reúne amigos e parceiros, o quarteto revisita sua história na música popular brasileira, reforçando sua importância no cenário artístico do país. Os ingressos para essa noite de celebração custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Na quinta-feira (26), às 20h, a peça Diadorim, inspirada na obra de Guimarães Rosa, será encenada em Macaé. O espetáculo aborda questões contemporâneas por meio da emblemática personagem de Grande Sertão: Veredas, explorando temas sobre identidade e liberdade. O ingresso custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

No sábado (28), às 16h, a peça infantil Pluft, o Fantasminha promete encantar as crianças com a história de um fantasminha medroso que vive uma aventura ao lado de Maribel, sequestrada pelo pirata Cara de Mau. A produção homenageia Maria Clara Machado, celebrando seu legado no teatro para crianças. Os ingressos estão disponíveis por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente nas bilheterias dos teatros Firjan SESI ou online no site Sympla, garantindo acesso antecipado a esses espetáculos imperdíveis.