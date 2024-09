Drogas apreendidas pela Polícia Militar em barco abandonado na Nova Holanda - Foto: Divulgação

Publicado 24/09/2024 10:40

Macaé - Na tarde desta terça-feira (23), guarnições dos Grupamentos de Ações Táticas (GAT I e II) do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma operação no bairro Nova Holanda, em Macaé, após receberem denúncias de que drogas estavam sendo escondidas nas margens do Rio Macaé. A ação ocorreu por volta das 16h45min, quando os policiais foram informados de que elementos ligados à facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA) estariam utilizando barcos atracados na Rua do Coqueiral para ocultar entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os agentes realizaram uma varredura em vários barcos e, após buscas minuciosas, localizaram uma caixa com diversas sacolas contendo drogas já preparadas para a venda. Foram contabilizadas 629 buchas de maconha, totalizando 1.258 gramas, e 510 papelotes de cocaína, pesando 1.020 gramas.

Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades e não foi identificado nenhum possível responsável pelo material. As drogas foram encaminhadas para a 123ª Delegacia de Polícia (DP), onde a ocorrência foi registrada.



Toda a ação foi gravada pelas câmeras das patrulhas policiais (COPs), garantindo a transparência da operação. A investigação continua para identificar os envolvidos e desmantelar a operação do tráfico na área.