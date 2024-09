Arma e munições apreendidas com criminoso perigoso capturado pela PM em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2024 08:56

Macaé - Na madrugada desta segunda-feira (23), agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) prenderam um homem acusado de roubar o celular do filho de um policial militar e disparar contra a vítima, em Rio das Ostras. O acusado, identificado como Leandro da Silva Carneiro, conhecido como "Paçoquinha", foi encontrado em um hotel no Centro de Macaé, graças ao rastreamento do aparelho.



A prisão foi realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT), que recebeu a denúncia de que o criminoso havia roubado o celular e efetuado disparos durante a ação. No quarto onde Leandro estava hospedado, os policiais apreenderam uma arma de fogo, 34 munições intactas, uma munição deflagrada e a chave da motocicleta usada no crime.

Leandro é um criminoso de alta periculosidade, com um longo histórico de crimes, incluindo tráfico de drogas, homicídio e roubo, e possuía quatro mandados de prisão em aberto. Após ser detido, ele foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde foi autuado em flagrante. A motocicleta usada no crime também foi apreendida.













