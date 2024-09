Guarnição do Patamo apreende grande quantidade de drogas e prende traficante em ação no Nova Esperança, em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 20/09/2024 10:27 | Atualizado 20/09/2024 10:27

Macaé - Durante patrulhamento na comunidade Nova Holanda, em Macaé, conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas e dominada pela facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos), a equipe do Patamo do 32º BPM prendeu um homem por tráfico de drogas. O suspeito foi identificado como Rhuan Vitória de Paula.

A operação teve início quando os policiais avistaram dois homens em uma bicicleta. Ao notar a presença da guarnição, o passageiro, Rhuan, desceu rapidamente e arremessou uma sacola sobre o telhado de uma casa. Durante a abordagem, foi constatado que ele portava um rádio comunicador, típico dos envolvidos no controle do tráfico local.

Ao verificar o conteúdo da sacola lançada, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas. O material apreendido incluía: 16 porções de maconha de 10g (32g); 12 porções de maconha de 25g (24g); 37 porções de maconha de 5g (74g); 1 porção de Skank de 50g; 4 porções de Raxixi; 5 porções de maconha de 50g (10g) e 33 papelotes de cocaína (66g).

Rhuan confessou que as drogas pertenciam a ele, enquanto Gabriel Marciano Conceição de Oliveira, que estava com Rhuan no momento da abordagem, foi liberado após ser ouvido como testemunha, pois não fazia parte do esquema de tráfico.

Os dois foram conduzidos para a 123ª Delegacia de Polícia, onde Rhuan foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. Todo o material apreendido também foi levado para a delegacia.