Agentes do 32º BPM durante operação de fiscalização no Lagomar, com foco em reduzir infrações e aumentar a segurança no trânsito - Foto: Divulgação

Agentes do 32º BPM durante operação de fiscalização no Lagomar, com foco em reduzir infrações e aumentar a segurança no trânsitoFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2024 10:31

Macaé - As Motopatrulhas 1 e 2 do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) realizaram uma operação de fiscalização de trânsito na Avenida Quissamã, no bairro Lagomar, em Macaé. A iniciativa teve como objetivo combater o roubo de veículos, roubos de rua, e acidentes de trânsito, além de coibir infrações e desordens no trânsito, como falta de habilitação e ausência de itens obrigatórios nos veículos.



A operação foi pautada pela necessidade de melhorar a segurança nas vias e reduzir os índices de criminalidade e acidentes. Durante a ação, 50 abordagens foram realizadas, resultando em 18 autuações e a remoção de seis motocicletas irregulares que precisavam de regularização.

Agentes do 32º BPM durante operação de fiscalização no Lagomar, com foco em reduzir infrações e aumentar a segurança no trânsito Foto: Divulgação

Essas fiscalizações são fundamentais para manter a ordem no trânsito e garantir que veículos estejam em conformidade com as normas de segurança, como o uso de retrovisores, placas e habilitação regularizada. A redução de acidentes é uma das principais metas dessas operações realizadas pelos agentes públicos.













Essas fiscalizações são fundamentais para manter a ordem no trânsito e garantir que veículos estejam em conformidade com as normas de segurança, como o uso de retrovisores, placas e habilitação regularizada. A redução de acidentes é uma das principais metas dessas operações realizadas pelos agentes públicos.