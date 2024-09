Incêndio na BR-101 em Macaé causa longos congestionamentos e mobiliza equipes de emergência - Foto: Amaro Cardim

Incêndio na BR-101 em Macaé causa longos congestionamentos e mobiliza equipes de emergênciaFoto: Amaro Cardim

Publicado 25/09/2024 10:43

Macaé - Um incêndio de grandes proporções atingiu a vegetação às margens da BR-101, na altura de Macaé, na tarde desta terça-feira (24), causando a interdição completa da rodovia em ambos os sentidos. Segundo a Arteris Fluminense, concessionária responsável pela rodovia, as equipes de emergência foram acionadas por volta das 15h57 para controlar a situação no km 149.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local, auxiliando no combate às chamas e organizando o fluxo de veículos. A fumaça densa e a proximidade do fogo tornaram o trânsito perigoso, forçando a interrupção temporária da passagem de automóveis.

Até a última atualização fornecida pela concessionária, por volta das 17h30, o congestionamento no sentido Espírito Santo já alcançava 10 quilômetros, enquanto no sentido Rio de Janeiro, a fila de veículos se estendia por cerca de seis quilômetros. As autoridades trabalhavam para conter o fogo e liberar as pistas o mais rápido possível.