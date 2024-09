Veículo Celta vermelho usado em assalto é recuperado pela PM em operação no Lagomar, Macaé - Foto: Divulgação

Veículo Celta vermelho usado em assalto é recuperado pela PM em operação no Lagomar, MacaéFoto: Divulgação

Publicado 24/09/2024 10:51

Macaé - Na tarde desta terça-feira (23), uma ação da Polícia Militar em Macaé levou à prisão de dois suspeitos de roubo e tráfico de drogas no bairro Lagomar. A operação, coordenada pelo Serviço Reservado, partiu de informações sobre o veículo Celta vermelho, placa KPW-6627, que teria sido utilizado em um roubo de um Fiat Punto branco no bairro Ajuda de Cima, no dia 21 de setembro.



Ao localizar o Celta estacionado na Avenida dos Bandeirantes, os policiais realizaram monitoramento e, logo após, detiveram um indivíduo que entrou no carro. Durante a revista no veículo, foi encontrada uma munição calibre 9mm intacta. O suspeito afirmou ter comprado o carro na noite anterior de um homem conhecido como "da mamãe".

Dando sequência à investigação, a equipe localizou o "da mamãe" na Rua W 28, transitando em um Gol preto, placa DZY-4812, junto com sua esposa. Ao ser abordado, o suspeito confessou de imediato: "Perdi! A droga que está no carro é minha!" No interior do veículo, os policiais encontraram uma sacola contendo 18 buchas de maconha e R$ 60 em espécie.



O acusado também admitiu sua participação no roubo do Fiat Punto, afirmando que estava dirigindo o Celta vermelho no momento do crime. Os dois homens, junto com os veículos, foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.













