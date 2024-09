150 novos eletricistas foram contratados nesta terça-feira (24) - Foto: Lucas Alvarenga

Macaé - A Enel lançou um processo de contratação para preencher 2 mil vagas de eletricistas, que vão atuar em diversas cidades do Rio de Janeiro, incluindo Macaé. A iniciativa, parte do programa "Conexões para o Futuro", em parceria com a Firjan Senai, visa formar novos profissionais para o setor elétrico. Na primeira fase, 350 eletricistas já foram contratados, e o objetivo é preencher todas as vagas até 2026.

O programa de capacitação oferece cursos gratuitos em São Gonçalo, Niterói e outras localidades, preparando profissionais para atuar em uma das maiores concessionárias de energia do país. Além disso, a cidade de Macaé será contemplada com oportunidades de emprego, fortalecendo a oferta de mão de obra local.

Segundo Ana Paula Pacheco, presidente da Enel Rio, o programa é uma grande chance para quem busca ingressar no mercado de trabalho, já que não exige experiência prévia. "Estamos contratando eletricistas, homens e mulheres, com a expectativa de melhorar a qualidade dos serviços e modernizar as redes elétricas, especialmente em cidades como Macaé", afirmou.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e passar por um processo seletivo. Os alunos do curso terão direito a bolsa-auxílio para transporte e alimentação, mediante comprovação de matrícula e bom desempenho nas aulas.

A Enel ainda informou que, além do programa de eletricistas, outras vagas podem ser verificadas diretamente no site da empresa. O investimento total previsto para a modernização das redes elétricas é de R$ 3,5 bilhões, o que reforça o compromisso da empresa com a melhoria do sistema e o desenvolvimento de novos profissionais.

