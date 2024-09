Objetivo de imunizar cães e gatos contra a raiva, uma doença mortal que pode ser transmitida aos humanos através da mordida de animais infectados - Foto: Ilustração

Publicado 25/09/2024 11:06

Macaé - A Secretaria de Saúde de Macaé, por meio da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas), realizará neste sábado (28) o Dia D Estadual de Vacinação Antirrábica. A campanha acontecerá das 9h às 16h, em 10 pontos espalhados pelo município, com o objetivo de imunizar cães e gatos contra a raiva, uma doença mortal que pode ser transmitida aos humanos através da mordida de animais infectados.

Para garantir a vacinação, os tutores devem levar seus animais, que precisam estar saudáveis, acompanhados de um adulto e, preferencialmente, com a carteira de vacinação. A vacina não é recomendada para fêmeas que estejam amamentando ou prenhas. Cães devem ser conduzidos com coleiras, enquanto os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas para evitar acidentes.

Os cidadãos que necessitarem de informações ou quiserem fazer denúncias podem entrar em contato com a Coordenadoria Especial de Vigilância em Saúde, localizada na Rua Vereador Manoel Braga, nº 425, Centro de Macaé. Há também a opção de enviar e-mails para cevas@macae.rj.gov.br ou utilizar o Disque Dengue, por meio do telefone gratuito 0800-022-6461, além do WhatsApp Aedes (22) 2772-6461.

Pontos de vacinação:

- Centro: Praça Washington Luiz

- Visconde de Araújo: Praça da Igreja Santo Antônio

- Praia Campista: Coquinho

- Aroeira: Praça Arlindo Mourão

- Malvinas: Campo de Futebol

- Ajuda: Rua Principal da Ajuda de Baixo

- Parque Aeroporto: Praça Principal

- Barra de Macaé: Praça Beira Rio

- Lagomar: Próximo à UPA

- Trapiche: Praça do Hospital