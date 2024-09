Macaé oferece oportunidades de emprego no setor offshore e de logística, fortalecendo a economia local - Foto: Danilo Souza

Macaé oferece oportunidades de emprego no setor offshore e de logística, fortalecendo a economia localFoto: Danilo Souza

Publicado 26/09/2024 12:43

Macaé - Empresas do ramo offshore e de gestão de frotas, como a Halliburton e Ceneged, estão oferecendo novas vagas de emprego na cidade de Macaé, reforçando a posição do município como um dos principais polos de petróleo e gás do Brasil. As oportunidades abrangem diversos setores, proporcionando chances de crescimento para quem deseja entrar ou se recolocar no mercado de trabalho.

A multinacional Halliburton, um dos maiores nomes do setor de petróleo e gás, abriu vaga para Gerente de Contas Pleno. O candidato ideal deve ter experiência em gestão de clientes e negócios, além de ser focado em resultados e comprometido com a segurança no ambiente de trabalho. A Halliburton valoriza a diversidade e a inclusão em sua equipe, oferecendo uma cultura organizacional que preza pelo respeito à vida e pela inovação. Para se candidatar, o interessado deve acessar o site da Halliburton e realizar sua inscrição.

Já a Ceneged, empresa especializada em gestão de frotas e soluções logísticas, está em busca de um Encarregado de Frota. O profissional será responsável por monitorar abastecimentos, realizar a manutenção preventiva de veículos e motocicletas, e supervisionar o desempenho da frota. Além disso, o candidato deverá aplicar treinamentos de direção defensiva e manter os sistemas de rastreamento em operação.

As principais exigências incluem ensino médio completo, CNH categoria B e experiência em gestão de frotas será um diferencial. A empresa oferece um pacote completo de benefícios, incluindo plano de saúde, odontológico, seguro de vida e vale alimentação. Currículos devem ser enviados para o e-mail: vagasrjeiceneged@gmail.com.

Além das vagas oferecidas pelas gigantes Halliburton e Ceneged, empresas locais de diversos segmentos também estão recrutando. As áreas variam de vendas a operações de saneamento, reforçando o aquecimento do mercado de trabalho na região. Um exemplo é a vaga de Vendedor Interno, onde é exigido conhecimento em Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), com oportunidades de comissionamento e benefícios atrativos.

Outra chance de ingresso no mercado é o cargo de Agente Comercial para atuar em serviços de água e esgoto, ou ainda como Auxiliar de Operação de Água e Esgoto, cargos que contam com pacotes de benefícios robustos, incluindo previdência privada e seguro de vida. Essas vagas estão abertas até o dia 30 deste mês, com currículos sendo recebidos pelos e-mails indicados nas respectivas descrições.