Polícia Militar de Macaé realiza prisão de suspeitos e apreende drogas em operação no Alto do CajueiroFoto: Reprodução

Publicado 26/09/2024 10:47 | Atualizado 26/09/2024 10:48

Macaé - Na Rua Emanuel Rocha Ximenes, no Alto do Cajueiro, em Macaé, uma operação realizada pela guarnição comandada pela Tenente Thaís resultou na prisão de dois suspeitos ligados ao tráfico de drogas. A ação foi desencadeada após a polícia receber informações privilegiadas de que dois homens, um vestindo camisa cinza e boné, e o outro com camiseta preta, estariam comercializando entorpecentes no local.

Com base na denúncia, a equipe rapidamente se dirigiu ao endereço e montou um cerco. A abordagem foi bem-sucedida, resultando na detenção dos dois suspeitos, que estavam de posse de uma quantidade significativa de drogas. O material apreendido ainda será contabilizado, e os acusados foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais.

A operação é mais um golpe contra a facção criminosa ADA (Amigos dos Amigos), que vem atuando na região, reforçando o combate ao tráfico de drogas em Macaé.

