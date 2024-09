Urbanização em Virgem Santa: melhorias em infraestrutura mudam o cenário do bairro e beneficiam a população - Foto: Divulgação

26/09/2024

Macaé - O bairro Virgem Santa, em Macaé, é um dos contemplados com um projeto de urbanização da prefeitura, que busca melhorar a qualidade de vida dos moradores. Além dele, outros 10 bairros estão sendo beneficiados com obras semelhantes.

Nesta semana, o prefeito Welberth Rezende visitou o bairro para acompanhar de perto o andamento das obras, que há muito tempo eram aguardadas pelos moradores. Agora, o projeto começa a tomar forma.

“O bairro Virgem Santa está recebendo um pacote completo de urbanização. Estamos instalando uma nova rede de esgoto e drenagem, além da pavimentação com construção de meio-fio e calçadas. É uma obra à altura do que a população merece. Todas as ruas serão calçadas, resolvendo de uma vez por todas os problemas de lama e poeira”, afirmou o prefeito.

O projeto na Virgem Santa vai se somar a outros já realizados na cidade, como a reconstrução da Rua Um, na Nova Holanda, reformas no Terminal Cehab, melhorias na Granja dos Cavaleiros e a construção de uma nova praça no Jardim Vitória.

“Estamos promovendo transformações em toda a cidade. Já foram muitas obras para deixar Macaé do jeitinho que o povo merece, e o trabalho não para”, concluiu Welberth Rezende.