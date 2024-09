Polícia Militar apreende moto com 89 pedras de crack em operação no bairro Cajueiro, Macaé - Foto: Divulgação

Polícia Militar apreende moto com 89 pedras de crack em operação no bairro Cajueiro, MacaéFoto: Divulgação

Publicado 27/09/2024 13:54

Macaé - Durante a "Operação Força Total" nesta quinta-feira (26), a guarnição do Patamo realizava patrulhamento pela Rua Jandira Perlingeiro, no bairro Cajueiro, em Macaé, quando conseguiu interceptar uma moto sem placa em atitude suspeita. Ao inspecionar o veículo, os policiais localizaram uma sacola contendo 89 pedras de crack, somando aproximadamente 178 gramas, escondida debaixo do banco da moto.

O condutor, que se identificou como proprietário da motocicleta, foi imediatamente detido. Ele e o material apreendido foram encaminhados à 123ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito foi autuado por tráfico ilícito de drogas.

A operação segue em cumprimento à Op 223, reforçando a atuação da Polícia Militar no combate ao tráfico de entorpecentes na região.