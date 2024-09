Equipe do Segurança Presente de Macaé prende foragido da Justiça em operação no bairro Imbetiba - Foto: Reprodução

Equipe do Segurança Presente de Macaé prende foragido da Justiça em operação no bairro ImbetibaFoto: Reprodução

Publicado 27/09/2024 13:46

Macaé - A equipe do Segurança Presente de Macaé prendeu um homem foragido da justiça no bairro Imbetiba. A operação foi deflagrada após a equipe receber informações de que um indivíduo em atitude suspeita, trajando bermuda vermelha e carregando uma mochila da mesma cor, estaria circulando pela região. Com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas detalhadas pelo local.

Durante as diligências, os policiais conseguiram localizar o suspeito, identificado como R.G.L, de 37 anos, que correspondia exatamente às descrições fornecidas. Ao realizar a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, ao consultar o sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal).

O acusado foi imediatamente conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde ficou preso à disposição da Justiça.