Sede da Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé receberá a verificação de taxímetros pelo IPEM/RJFoto: Divulgação

Publicado 27/09/2024 14:00

Macaé - A Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana anunciou que o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM/RJ) realizará a verificação periódica dos taxímetros em Macaé entre os dias 7 e 11 de outubro. O atendimento será feito de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30, na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana, localizada na Rua Euzébio de Queiroz, 678, no Centro da cidade.

O procedimento de verificação é essencial para garantir o funcionamento correto dos taxímetros, assegurando que as tarifas cobradas aos usuários estejam de acordo com os padrões regulamentados. No entanto, é importante destacar que não haverá qualquer alteração nos valores tarifários durante o período de inspeção.

Para mais informações, os taxistas e demais interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana pelo telefone (22) 2763-6337 ou diretamente com o IPEM/RJ pelo número (21) 3979-8993.