Verdão do Serra em ação na estreia do Cariocão Série B2 2024, empatando em 1x1 contra o Bonsucesso - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 11:18

Macaé - O time Serra iniciou sua campanha no Cariocão Série B2 de 2024 na tarde deste domingo (29), jogando fora de casa na cidade de Cardoso Moreira. Em um duelo acirrado, típico da competição, o Verdão mostrou superioridade em grande parte do jogo, enfrentando a experiente equipe do Bonsucesso. Apesar da pressão exercida pelos comandados do técnico Paulo Henrique, o resultado final foi um empate de 1x1, com o gol do Serra marcado pelo meia-atacante Ruan.

O jogo foi uma verdadeira batalha, onde o Serra soube se adaptar ao forte ritmo do adversário, mantendo o equilíbrio e criando boas oportunidades de ataque. No entanto, apesar de dominar momentos chave do confronto, a equipe não conseguiu ampliar o placar, encerrando a partida com igualdade no marcador. O próximo desafio do Verdão será fora de casa, no dia 7 de outubro, contra o Campo Grande, em mais um embate decisivo na caminhada pelo acesso.

