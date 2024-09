Marcelo Batista e a deputada Martha Rocha em reunião decisiva com lideranças políticas e a comunidade de Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2024 17:31

Macaé - O candidato a prefeito de Quissamã Marcelo Batista (PP) recebe a deputada estadual Martha Rocha (PDT) para grande reunião nesta terça-feira (1º), às 17h, no espaço do Sítio Quissamã. A candidata a vice Sabrine Pereira (PDT), a prefeita Fátima Pacheco e os 48 candidatos a vereador e vereadora também irão participardo evento.

"Estamos na última semana de campanha e receber a visita da deputada Martha Rocha, uma amiga de Quissamã, é muito importante para dialogar com a população. Devemos buscar parcerias com parlamentares que realmente ajudam os municípios", disse o candidato Marcelo Batista.

Eventos levam multidão aos bairros - O final de semana da campanha da coligação Somos Quissamã foi de eventos em diferentes bairros. Na sexta (27), Marcelo Batista participou de uma caminhada em Santa Catarina. No sábado (28), um comício em Caxias,o maior colégio eleitoral do município, teve grande público. O bairro recebeu uma grande revitalização nos últimos meses, com pavimentação, reforma das redes de esgoto e drenagem de águas pluviais com novas manilhas de 1,20m, além da reforma de unidades escolares e da rodoviária.

No domingo (29), a coligação realizou uma caminhada em Barra do Furado, que nos últimos anos recebeu uma quadra poliesportiva, a reforma da escola municipal e a construção da capela mortuária. Entre as propostas para o balneário, estão a urbanização, a instalação de uma subprefeiturae as construções da creche (com as obras já iniciadas) e da sede própria do CRAS.

A Coligação Somos Quissamã conta com PP / PDT / UNIÃO / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL(PT/PCdoB/PV).