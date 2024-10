Quissamã oferece transporte coletivo gratuito no dia das eleições para facilitar a participação dos eleitores - Foto: Ilustração

Quissamã oferece transporte coletivo gratuito no dia das eleições para facilitar a participação dos eleitoresFoto: Ilustração

Publicado 04/10/2024 10:15 | Atualizado 04/10/2024 10:15

No próximo domingo (6), os eleitores de Quissamã contarão com transporte público coletivo gratuito no primeiro turno das Eleições 2024. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município na última quinta-feira (3), através do Decreto n° 4043/2024, que suspende a cobrança de tarifas no transporte público entre 6h e 19h.

O objetivo é garantir que todos os eleitores possam exercer seu direito de voto, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Além de operar com os horários tradicionais de domingo, a cidade disponibilizará sete itinerários extras, que cobrirão diversas áreas do município para atender à demanda de eleitores. O decreto também reforça que é proibido o transporte de eleitores por candidatos, partidos políticos ou federações partidárias.