Atletas quissamaenses prontos para alçar novos voos no 50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, em Salvador - Foto: Divulgação

Publicado 26/09/2024 10:53

Quissamã - Quatro promissores atletas de Quissamã, da escolinha de Tiro com Arco vinculada à Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, estão representando a cidade no 50º Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, que acontece em Salvador, na Bahia, até o próximo sábado (28). Keevyn Ribeiro, Maria Clara Souza, Sofia Silva e Ana Laryssa Coutinho, esta última participante do Programa Bolsa Atleta Municipal, competem com grande expectativa após meses de preparação intensa.

Os jovens atletas já trazem no currículo vitórias importantes, como as conquistas no 17º Campeonato Brasileiro Infanto Juvenil e Master, realizado em julho, em Maricá-RJ, onde a equipe quissamaense conquistou ouro, prata e bronze.

Além da participação dos atletas, a professora e instrutora Paula Figueiredo, que lidera a escolinha de Tiro com Arco, também atua como juíza na competição, reforçando o envolvimento de Quissamã no cenário nacional do esporte.

Para Isis Chagas, secretária de Esporte e Juventude de Quissamã, o desempenho dos atletas é motivo de orgulho. "O Tiro com Arco exige disciplina, concentração e dedicação. Ver nossos jovens conquistando resultados expressivos e levando o nome de Quissamã ao pódio em competições nacionais é motivo de grande satisfação. Estamos todos torcendo por eles!", destacou.