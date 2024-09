Policiais encontram drogas escondidas em terreno baldio durante ação em Caxias - Foto: Divulgação

Policiais encontram drogas escondidas em terreno baldio durante ação em CaxiasFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 10:14

Quissamã - Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um homem conhecido como "Joãozinho", acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Caxias, em Quissa,ã. A ação policial foi desencadeada após uma denúncia anônima, indicando que o suspeito estaria utilizando um terreno baldio ao lado do Bar do "Marininho" para esconder entorpecentes.

Ao chegar ao local indicado, os agentes realizaram uma busca minuciosa, localizando 39 sacolés de cocaína escondidos atrás de um veículo. Durante a abordagem, o suspeito confessou que estava atuando na venda de drogas na rodoviária de Caxias desde as 10 horas da manhã. Segundo ele, esta já era a sua terceira remessa do dia.

Indagado sobre o dinheiro das vendas, ele afirmou que repassava os valores para um comparsa conhecido como "Daian", residente do Sítio Quissamã, responsável por recolher o dinheiro e abastecer os "vapores" (pequenos distribuidores de drogas). O comando da operação seria liderado por outro traficante identificado como "Da Broz", que gerenciava o tráfico local.

Ele que já é conhecido das autoridades por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, estava sob medida socioeducativa, mas não retornou após o final de semana. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a 130ª DP, junto com seu responsável legal, onde o caso foi registrado. O material apreendido também foi levado para a delegacia, e o traficante permanece detido.