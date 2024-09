Pilotos se enfrentam em acirradas disputas na Copa Dois Estados de Velocross, durante a 26ª Exposição Agropecuária de Quissamã - Foto: Divulgação

Publicado 09/09/2024 19:00

Quissamã - A 26ª Exposição Agropecuária, Turística e Industrial de Quissamã foi o cenário de um espetáculo de adrenalina e velocidade neste final de semana. No domingo, 8 de setembro, a Copa Dois Estados de Velocross trouxe à cidade mais de 400 pilotos de diversos estados, encantando um público apaixonado por velocidade.

Com R$ 10 mil em prêmios distribuídos, a competição foi marcada por disputas acirradas, que mantiveram a plateia em êxtase do início ao fim. O sucesso do evento é um reflexo da excelente organização e da tradição que a Copa já conquistou dentro da Exposição Agropecuária de Quissamã.

Vitor Santos, locutor e membro da Federação de Motocross do Estado do Rio de Janeiro, ressaltou a importância do evento tanto para o esporte quanto para a cidade. "A Copa Dois Estados de Velocross é uma oportunidade única para os pilotos mostrarem seu talento e para o público vivenciar a emoção do velocross. A cada ano, o evento cresce em qualidade e participação, e isso é reflexo do trabalho dedicado de todos os envolvidos na organização", afirmou Santos.